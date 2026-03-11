Cinéma Recyculture Cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire

Cinéma Recyculture

Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Projection du film Recyculture en présence du réalisateur A. Devroute et des acteurs du projet, suivie d’un échange et d’un buffet.

Sur réservation au 05.49.65.22.53. .

Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

