Cinéma Recyculture Cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire
Cinéma Recyculture Cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire jeudi 2 avril 2026.
Cinéma Recyculture
Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Projection du film Recyculture en présence du réalisateur A. Devroute et des acteurs du projet, suivie d’un échange et d’un buffet.
Sur réservation au 05.49.65.22.53. .
Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Recyculture
L’événement Cinéma Recyculture Bressuire a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bocage Bressuirais