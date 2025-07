13e Panorama du cinéma colombien Cinéma Reflet Médicis Paris

13e Panorama du cinéma colombien Cinéma Reflet Médicis Paris samedi 4 octobre 2025.

Le Panorama du cinéma colombien est devenu une plateforme incontournable pour la cinématographie colombienne et latino-américaine en France. Ce festival propose une programmation riche et engagée, mêlant projections-débats, tables rondes, expositions, ateliers pour le jeune public et concerts.

Le Panorama célèbre un cinéma vivant, audacieux, souvent en résistance, qui interroge les réalités sociales, politiques et culturelles du continent, et participe activement à la construction d’un regard critique sur l’Amérique latine contemporaine.

En 2025, le festival se tiendra du 14 au 19 octobre, avec des séances d’ouverture et de clôture au cinéma L’Arlequin, et le reste de la programmation au Reflet Médicis. Un prélude festif aura également lieu le 4 octobre 2025 au Reflet Médicis.

Les Lieux du Festival :

Soirée prélude : 4 octobre au Reflet Médicis (Paris 5e) à 18h & 20h.

Soirée Automne Latino-américain : 26 sept. à 19h30, cinéma L’Arlequin (Paris 6e).

Soirée d’ouverture : 14 oct. à 20h, cinéma L’Arlequin.

Programme 15-19 octobre au Reflet Médicis (Paris 5e)

Clôture : 19 oct. à 20h, cinéma L’Arlequin.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site :

https://www.panoramaducinemacolombien.com/

Organisé depuis treize ans par l’association Le Chien qui Aboie, le Panorama du cinéma colombien est devenu une plateforme incontournable pour la cinématographie colombienne et latino-américaine en France.

Du mardi 14 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 00h00

Le samedi 04 octobre 2025

de 18h00 à 00h00

payant

Tarifs : Billet à la séance 7,50 € .



Entrée libre pour les étudiants des universités partenaires (sur présentation de la carte).



Soirées spéciales (film + concert + verre) : 12 € / Petit Chiot : 7 € (1 enfant), 10 € (2 enfants).



Cartes cinéma acceptées (hors concerts) : Maison Dulac, CIP, UGC Illimité (+3 € pour les soirées).

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T18:00:00+02:00_2025-10-04T00:00:00+02:00;2025-10-14T18:00:00+02:00_2025-10-14T00:00:00+02:00;2025-10-15T18:00:00+02:00_2025-10-15T00:00:00+02:00;2025-10-16T18:00:00+02:00_2025-10-16T00:00:00+02:00;2025-10-17T18:00:00+02:00_2025-10-17T00:00:00+02:00;2025-10-18T18:00:00+02:00_2025-10-18T00:00:00+02:00;2025-10-19T18:00:00+02:00_2025-10-19T00:00:00+02:00

Cinéma Reflet Médicis 3 Rue Champollion 75005 Paris

https://www.panoramaducinemacolombien.com/ +33616739424 contact@lechienquiaboie.fr https://www.facebook.com/Elperroqueladra.paris https://www.facebook.com/Elperroqueladra.paris