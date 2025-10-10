Cinéma Regarde Camarès

Cinéma Regarde

Camarès Aveyron

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Tout public avec avertissement

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancoeurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

German :

Vorstellungen am Freitag und Samstag um 21 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì e il sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes y sábados a las 21.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Una película por semana.

