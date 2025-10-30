Cinéma | Regarde | Cayres Cayres

Salle des volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-30 20:00:00

2025-10-30

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté.

English :

Chris and Antoine have had a hard time getting along since their divorce. But when their 16-year-old son is diagnosed with a rare disease that will cause him to lose his sight, they try to put their grudges aside.

German :

Chris und Antoine haben es seit ihrer Scheidung schwer, miteinander auszukommen. Als sie jedoch erfahren, dass ihr 16-jähriger Sohn an einer seltenen Krankheit leidet, durch die er sein Augenlicht verlieren wird, versuchen sie, ihren Groll beiseite zu schieben.

Italiano :

Chris e Antoine hanno avuto difficoltà ad andare avanti dopo il divorzio. Ma quando viene detto loro che il figlio sedicenne ha una malattia rara che gli farà perdere la vista, cercano di mettere da parte i rancori.

Espanol :

Chris y Antoine lo han pasado mal desde su divorcio. Pero cuando les comunican que su hijo de 16 años padece una rara enfermedad que le hará perder la vista, intentan dejar a un lado sus rencores.

