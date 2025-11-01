Cinéma Regarde Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances…

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Cinéma Regarde

Jackie and Clotaire grew up between the high school benches and the harbor docks. She studies, he hangs out. Then their destinies crossed and they fell madly in love. Life tries to keep them apart, but they’re like two ventricles of the same heart…

German : Cinéma Regarde

1889. Die Lehrerin Louise Violet wird in ein Dorf auf dem französischen Land geschickt, um dort die Schule der Republik (kostenlos, obligatorisch und laizistisch) einzuführen. Diese Aufgabe macht sie weder bei den Kindern noch bei den Eltern beliebt.

Italiano :

Chris e Antoine hanno avuto difficoltà ad andare avanti dopo il divorzio. Ma quando viene detto loro che il figlio di 16 anni ha una malattia rara che gli farà perdere la vista, cercano di mettere da parte i rancori. Gli ex coniugi portano il figlio in vacanza…

Espanol : Cinéma Regarde

Jackie y Clotaire crecieron entre los bancos de la escuela y los muelles del puerto. Ella estudia, él holgazanea. Luego sus destinos se cruzaron y se enamoraron perdidamente. La vida intenta mantenerlos separados, pero son como dos ventrículos de un mismo corazón…

