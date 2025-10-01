Cinéma Regarde Saint-Affrique

Cinéma Regarde Saint-Affrique mercredi 1 octobre 2025.

Cinéma Regarde

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce.

Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

17 septembre 2025 en salle | 1h 31min | Comédie dramatique

De Emmanuel Poulain-Arnaud | Par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

