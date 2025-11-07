Cinéma Regarde Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma Regarde
Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Projection du film Regarde
Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Screening of the film Regarde
German :
Vorführung des Films Regarde (Schau)
Italiano :
Proiezione del film Regarde
Espanol :
Proyección de la película Regarde
