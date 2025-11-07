Cinéma Regarde

Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Projection du film Regarde

Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

English :

Screening of the film Regarde

German :

Vorführung des Films Regarde (Schau)

Italiano :

Proiezione del film Regarde

Espanol :

Proyección de la película Regarde

L’événement Cinéma Regarde Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme