Cinéma Regarde Saint-Martin-en-Vercors
Cinéma Regarde Saint-Martin-en-Vercors mercredi 17 décembre 2025.
Cinéma Regarde
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Projection du film Regarde de Emmanuel Poulain-Artaud
Tout public 1h31
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en partenariat avec la FOL de la Drôme.
.
Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdestmartin@gmail.com
English :
Screening of Regarde by Emmanuel Poulain-Artaud
All audiences 1h31
Organized by the Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, in partnership with the FOL de la Drôme.
German :
Vorführung des Films Regarde von Emmanuel Poulain-Artaud
Für alle Altersgruppen 1h31
Organisiert vom Festkomitee von Saint Martin en Vercors, in Partnerschaft mit der FOL de la Drôme.
Italiano :
Proiezione del film Regarde di Emmanuel Poulain-Artaud
Aperta a tutti 1h31
Organizzato dal Comitato delle Feste di Saint Martin en Vercors, in collaborazione con il FOL de la Drôme.
Espanol :
Proyección de la película Regarde de Emmanuel Poulain-Artaud
Abierto a todos 1h31
Organizado por el Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en colaboración con el FOL de la Drôme.
L’événement Cinéma Regarde Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme