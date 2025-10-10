Cinéma Regarde Salle des fêtes L’Audonienne Saint-Ouen-en-Belin

Cinéma Regarde

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin Sarthe

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10

Séance de cinéma Regarde le vendredi 10 octobre à 20h30, Salle des fêtes L’Audonienne à Saint-Ouen-en-Belin.

Projection du film Regarde , le vendredi 10 octobre à 20h30.

Durée 1h31

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

Salle des fêtes L’Audonienne 8 Chemin Vert Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire

English :

Film show Regarde on Friday 10th October at 8.30pm, Salle des fêtes L’Audonienne, Saint-Ouen-en-Belin.

German :

Filmvorführung Regarde am Freitag, den 10. Oktober um 20:30 Uhr, Salle des fêtes L’Audonienne in Saint-Ouen-en-Belin.

Italiano :

Proiezione del film Regarde venerdì 10 ottobre alle 20.30, Salle des fêtes L’Audonienne a Saint-Ouen-en-Belin.

Espanol :

Proyección de la película Regarde el viernes 10 de octubre a las 20.30 h, en la sala de fiestas L’Audonienne de Saint-Ouen-en-Belin.

