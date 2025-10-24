Cinéma: Regarde Villefranche-du-Périgord

vendredi 24 octobre 2025.

Cinéma: Regarde

Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord Dordogne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Cinéma à Villefranche du Périgord le vendredi 24 octobre novembre à 20h30 « Regarde » Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs . Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles. .

Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Cinéma: Regarde

Cinema in Villefranche du Périgord on Friday, November 3 at 8:30pm: « »Look » Chris and Antoine have had a hard time getting along since their divorce. But when their 16-year-old son is diagnosed with a rare disease that will cause him to lose his sight, they try to put their grudges aside.

German : Cinéma: Regarde

Kino in Villefranche du Périgord am Freitag, den 3. November um 20:30 Uhr: « »Regarde » Chris und Antoine haben es seit ihrer Scheidung schwer, miteinander auszukommen. Doch ihr 16-jähriger Sohn leidet an einer seltenen Krankheit, die ihn sein Augenlicht verlieren lässt.

Italiano :

Cinema a Villefranche du Périgord venerdì 3 novembre alle 20.30: « Look » Chris e Antoine hanno avuto difficoltà ad andare d’accordo dopo il divorzio. Ma quando al loro figlio di 16 anni viene diagnosticata una rara malattia che gli farà perdere la vista, cercano di mettere da parte i loro rancori.

Espanol : Cinéma: Regarde

Cine en Villefranche du Périgord el viernes 3 de noviembre a las 20.30 h: « Look » Chris y Antoine tienen dificultades para llevarse bien desde su divorcio. Pero cuando a su hijo de 16 años le diagnostican una enfermedad rara que le hará perder la vista, intentan dejar a un lado sus rencores.

