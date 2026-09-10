Cinéma/rencontre – « La vie de Lise » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
jeudi 8 octobre 2026 · LUZ-SAINT-SAUVEUR · Luz-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Luz-Saint-Sauveur
Cinéma/rencontre – « La vie de Lise »
LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Et si le cinéma nous permettait de changer notre regard sur la différence ?
Un ciné-rencontre autour du documentaire « La Vie de Lise », en partenariat avec l’association Le Toy Social Club. À 18 mois, Lise apprend qu’elle est atteinte d’une tumeur du nerf optique qui la rend malvoyante. À 12 ans, alors qu’elle s’apprête à perdre totalement la vue, elle trouve une solution qui va changer sa vie.
À travers son parcours, le film raconte une histoire de handicap, mais surtout de résilience, d’adaptation et d’autonomie. Réalisé par Lana et Thierry Jourdan, le documentaire sera suivi d’un échange avec les réalisateurs autour du parcours de Lise, du handicap et du regard porté sur la différence. Une soirée pour découvrir, comprendre et peut-être regarder autrement.
> Tarifs :
Adulte 7€
Etudiant 6€
Enfant – 13 ans 5€
Abonnés 5,80€ .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38
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English :
What if cinema could help us change the way we view difference?
A film screening and discussion centered on the documentary “La Vie de Lise,” in partnership with the association Le Toy Social Club. At 18 months old, Lise learns she has a tumor on her optic nerve that is causing her to lose her sight. %C0 At age 12, just as she was about to %E0 lose her sight completely, she found a solution that would change her life.
%C0 Through her journey, the film tells a story of disability, but above all of resilience, adaptation, and independence. Directed by Lana and Thierry Jourdan, the documentary will be followed by a discussion with the filmmakers about Lise’s journey, disability, and perspectives on difference. An evening to discover, understand, and perhaps see things in a new light.
L’événement Cinéma/rencontre – « La vie de Lise » Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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