Cinéma Rencontre Les bêtes du Sud sauvage Cinéma La Bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cinéma Rencontre Les bêtes du Sud sauvage

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:45:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Projection du film, suivie d’échanges avec l’artiste Maël Nozahic autour de son rapport à l’environnement, aux enjeux climatiques et à la nature.

Le film raconte l’histoire de Hushpuppy, 6 ans, qui vit dans le bayou avec son père.

Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs.

Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

De Ben Zeitlin.

États-Unis 2012 1h32 Drame/fantastique Vost .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Cinéma Rencontre Les bêtes du Sud sauvage Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS