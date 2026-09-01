Cinéma Rencontre L’Odyssée nordique Cinéma La Bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cinéma Rencontre L’Odyssée nordique

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 20:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Projection du film, suivie d’échanges avec le co-réalisateur Hector Jeannot.

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

Aloïs et Hector, deux amis de longue date partagent un rêve celui d’une transition cyclable.

Le vélo, fascinant par sa simplicité et son efficacité, offrirait un monde plus enviable, plus calme, plus actif, plus social, plus sobre.

Début 2025, ils partent alors pédaler sur les routes de l’Europe du Nord, vers cet objectif alors si lointain du Cap Nord. Leur périple est ponctué par la rencontre d’autres usagers du vélos, investis chacun à leur manière dans ce chemin vers une vélorution.

Ils témoignent et leur relation à la petite reine, et expliquent leur vision de la place du vélo dans nos sociétés.

De Aloïs Thollot et Hector Jeannot.

France 2026 1h02 Documentaire .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Cinéma Rencontre L’Odyssée nordique Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS