Cinéma Rencontre Side to Side Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre
Cinéma Rencontre Side to Side Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre vendredi 3 avril 2026.
Cinéma Rencontre Side to Side
Place Auguste Rouyer BP 30053 Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez assister à la projection de Side to side avec la présence des aventuriers François Pons et Marc Bouzik et en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique.
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Place Auguste Rouyer BP 30053 Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37
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English :
Join us for a screening of Side to side , with adventurers François Pons and Marc Bouzik, in partnership with the Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente as part of Olympic and Paralympic Week.
L’événement Cinéma Rencontre Side to Side Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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