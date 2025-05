CINÉMA Réouverture à partir du samedi 24 mai – Morcenx-la-Nouvelle, 24 mai 2025 07:00, Morcenx-la-Nouvelle.

Landes

CINÉMA Réouverture à partir du samedi 24 mai Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-26

2025-05-24

À partir du Samedi 24 mai 18h15

Venez découvrir un espace entièrement repensé pour une expérience Cinématographie enrichie, moderne et accueillante.

Avec

– DES JOURS MEILLEURS Samedi 24 mai à 18h15 et Dimanche 26 mai à 15h

– THUNDERBOLTS* Samedi 24 mai à 21h et Lundi 26 mai à 21h

– LA VENUE DE L’AVENIR (présenté à Cannes) Dimanche 25 mai à 16h30 et Mardi 27 mai à 20h30

– MISSION IMPOSSIBLE- THE FINAL RECKONING Dimanche 25 mai à 20h

– LES MUSICIENS Lundi 26 mai à 18h30 .

Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : CINÉMA Réouverture à partir du samedi 24 mai

From Saturday 24 May 18h15

Come and discover a completely redesigned space for an enriched, modern and welcoming Cinématographie experience.

With

– DES JOURS MEILLEURS: Saturday 24 at 6:15pm and Sunday 26 at 3pm

– THUNDERBOLTS: Saturday 24 at 9pm and Monday 26 at 9pm

German : CINÉMA Réouverture à partir du samedi 24 mai

Ab Samstag, den 24. Mai 18:15 Uhr

Entdecken Sie einen völlig neu gestalteten Raum für eine bereicherte, moderne und einladende Cinématographie-Erfahrung.

Mit

– DES JOURS MEILER: Samstag, 24. um 18.15 Uhr und Sonntag, 26. um 15.00 Uhr

– THUNDERBOLTS: Samstag, 24. um 21 Uhr und Montag, 26. um 21 Uhr

Italiano :

Da sabato 24 maggio, ore 18.15:

Venite a scoprire uno spazio completamente ridisegnato per un’esperienza di Cinematografia arricchita, moderna e accogliente.

Con

– DES JOURS MEILLEURS: sabato 24 alle 18.15 e domenica 26 alle 15.00

– THUNDERBOLTS: sabato 24 alle 21.00 e lunedì 26 alle 21.00

Espanol : CINÉMA Réouverture à partir du samedi 24 mai

A partir del sábado 24 de mayo a las 18.15 h:

Venga a descubrir un espacio completamente rediseñado para una experiencia cinematográfica enriquecida, moderna y acogedora.

Con

– DES JOURS MEILLEURS: sábado 24 a las 18:15 h y domingo 26 a las 15:00 h

– THUNDERBOLTS: sábado 24 a las 21.00 h y lunes 26 a las 21.00 h

