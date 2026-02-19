Cinéma Réquista Projection évènements Réquista
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-02
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02 2026-03-28
Cette semaine dans votre salle !
Premières Lunes
Projection évènement ciné échange. Un film sur le passage des premières règles, un passage universel. 6.5 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
This week in your theater!
First Moons
L’événement Cinéma Réquista Projection évènements Réquista a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)