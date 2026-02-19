Cinéma Réquista Projection évènements

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-28

Cette semaine dans votre salle !

Premières Lunes

Projection évènement ciné échange. Un film sur le passage des premières règles, un passage universel. 6.5 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This week in your theater!

First Moons

L’événement Cinéma Réquista Projection évènements Réquista a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)