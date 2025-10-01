Cinéma ressortie « Avatar 2 » en 3D Cinéma Le Select Granville
Cinéma ressortie « Avatar 2 » en 3D Cinéma Le Select Granville mercredi 1 octobre 2025.
Cinéma ressortie « Avatar 2 » en 3D
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-01
Rendez-vous dès le 1er octobre.
Séances uniquement en 3D.
Programme des séances sur le site internet du Select https://www.cinemaleselect-granville.com/
À très vite au Select ! .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
English : Cinéma ressortie « Avatar 2 » en 3D
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma ressortie « Avatar 2 » en 3D Granville a été mis à jour le 2025-09-01 par OTGTM BIT Granville