Cinéma ressortie « Toy Story »

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
2025-09-28
LES INOUBLIABLES TOY STORY.
Disney fête les 30 ans de sa saga culte « Toy Story », pour l’occasion vous pourrez redécouvrir Woody et Buzz l’éclair sur grand écran !
Rendez-vous
Mercredi 24/09 à 14h00.
Samedi 27/09 à 18h00.
Dimanche 28/09 à 16h00.
À partir de 6 ans.
À très vite au Select ! .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
