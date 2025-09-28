Cinéma ressortie « Toy Story » Cinéma Le Select Granville

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-28

LES INOUBLIABLES TOY STORY.

Disney fête les 30 ans de sa saga culte « Toy Story », pour l’occasion vous pourrez redécouvrir Woody et Buzz l’éclair sur grand écran !

Rendez-vous

Mercredi 24/09 à 14h00.

Samedi 27/09 à 18h00.

Dimanche 28/09 à 16h00.

À partir de 6 ans.

À très vite au Select ! .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

