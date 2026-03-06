Cinéma Rétro Wiseman Boxing Gym Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Boxing Gym est un documentaire réalisé par Frederick Wiseman en 2010.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Boxing Gym is a documentary directed by Frederick Wiseman in 2010.
