Cinéma Rétro Wiseman City Hall (ciné-café) Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
City Hall est un documentaire réalisé par Frederick Wiseman en 2020.
Séance en hommage à l’un des plus grands documentaristes, décédé en février dernier.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
City Hall is a documentary directed by Frederick Wiseman in 2020.
A tribute to one of the world?s greatest documentary filmmakers, who passed away last February.
