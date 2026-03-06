Cinéma Rétro Wiseman City Hall (ciné-café) Place du Temple Montélimar

Cinéma Rétro Wiseman City Hall (ciné-café)

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

City Hall est un documentaire réalisé par Frederick Wiseman en 2020.



Séance en hommage à l’un des plus grands documentaristes, décédé en février dernier.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

City Hall is a documentary directed by Frederick Wiseman in 2020.



A tribute to one of the world?s greatest documentary filmmakers, who passed away last February.

