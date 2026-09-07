Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Projection précédée d’une courte présentation de Gauthier David, invité pour son roman Sibylle et le monde rigolo (Vroum).

Rien à foutre (2020)

1h55

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The screening will be preceded by a short presentation by Gauthier David, who has been invited to discuss his novel *Sibylle et le monde rigolo* (Vroum).

*Rien à foutre* (2020)

1h55

L’événement Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération