Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Projection précédée d’une courte présentation de Gauthier David, invité pour son roman Sibylle et le monde rigolo (Vroum).
Rien à foutre (2020)
1h55
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The screening will be preceded by a short presentation by Gauthier David, who has been invited to discuss his novel *Sibylle et le monde rigolo* (Vroum).
*Rien à foutre* (2020)
1h55
L’événement Cinéma : Rien à foutre, à l’occasion des Cafés Littéraires Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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