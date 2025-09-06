Cinéma Riposte féminine Cinéma Les Arts Montivilliers
Cinéma Riposte féminine Cinéma Les Arts Montivilliers jeudi 5 mars 2026.
Cinéma Riposte féminine
Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
En écho avec le spectacle « La Vie en Vrai », le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale du film « La Riposte Féminine » de Marie Perennès et Simon Depardon (2022). Une belle occasion de prolonger l’expérience du spectacle en profitant d’un bon film sur grand écran.
Tout public
Réservation obligatoire .
Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 73 74 43
English : Cinéma Riposte féminine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma Riposte féminine Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie