Cinéma Riposte féminine Cinéma Les Arts Montivilliers

Cinéma Riposte féminine

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

En écho avec le spectacle « La Vie en Vrai », le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une séance spéciale du film « La Riposte Féminine » de Marie Perennès et Simon Depardon (2022). Une belle occasion de prolonger l’expérience du spectacle en profitant d’un bon film sur grand écran.

Tout public

Réservation obligatoire .

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 73 74 43

