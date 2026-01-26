CINÉMA ROOTS OF FRENCH DUB THE STORY OF IMPROVISATORS DUB Rion-des-Landes
Rue de Maa Rion-des-Landes Landes
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
PROJECTION CINÉMA DU DOCUMENTAIRE MUSICAL ROOTS OF FRENCH DUB THE STORY OF IMPROVISATORS DUB sélectionné au festival de films documentaires musicaux MUSICAL ECRAN 2025
Réalisé par JC LASBENNES et MANU MAZAUX
Présence des réalisateurs pour la présentation du film suivi de YOUTH
TRIBE SOUND SYS
Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 66 89
English : CINÉMA ROOTS OF FRENCH DUB THE STORY OF IMPROVISATORS DUB
MUSICAL DOCUMENTARY ROOTS OF FRENCH DUB THE STORY OF IMPROVISATORS DUB selected at the MUSICAL ECRAN 2025 music documentary film festival
Directed by JC LASBENNES and MANU MAZAUX
The directors will be present for a presentation of the film, followed by YOUTH
TRIBE SOUND SYSTEMS
