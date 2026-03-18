Cinéma Rural

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

Documentaire de Edouard Bergeon

Tout public

Edouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer.

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Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

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English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

L’événement Cinéma Rural Camarès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)