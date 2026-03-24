Cinéma Rural

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Synopsis Édouard Bergeon nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

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English : Cinéma Rural

L’événement Cinéma Rural Cussac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin