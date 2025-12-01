Cinéma | Sacré Cœur Centre Culturel Langeac
Cinéma | Sacré Cœur Centre Culturel Langeac jeudi 11 décembre 2025.
Cinéma | Sacré Cœur
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
1h 35min | Documentaire, Drame | De Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell | Par Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell | Avec Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 35min | Documentary, Drama | By Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell | With Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell
L’événement Cinéma | Sacré Cœur Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier