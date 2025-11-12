Cinéma SACRÉ CŒUR Saint-Affrique
Cinéma SACRÉ CŒUR
Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Début : Mercredi 2025-11-12
2025-11-12 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-18
y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies.
Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.
De Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
| Par Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
Avec Grégory Dutoit, Julie Budria, Sabrina Gunnell .
Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
350 years ago, in France, Jesus made his heart burning with love known to Saint Marguerite-Marie. Today, all over the world, the power of the Sacred Heart continues to transform lives.
German :
vor 350 Jahren machte Jesus in Frankreich sein von Liebe brennendes Herz der Heiligen Margareta Maria bekannt. Auch heute noch verwandelt die Kraft des Heiligen Herzens Leben auf der ganzen Welt.
Italiano :
350 anni fa, in Francia, Gesù fece conoscere il suo cuore ardente d’amore a Santa Margherita Maria. Oggi, in tutto il mondo, il potere del Sacro Cuore continua a trasformare le vite.
Espanol :
hace 350 años, en Francia, Jesús dio a conocer a Santa Margarita María su corazón ardiente de amor. Hoy, en todo el mundo, el poder del Sagrado Corazón sigue transformando vidas.
