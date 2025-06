Nouvelle vague de l’animation tchèque – Cinéma Saint André des Arts Paris 25 juin 2025

PROGRAMME :

Daughter (La Fille, Dcera), Réalisation : Daria Kashcheeva • Année : 2019

Un film en stop-motion multi-primé. Un regard poignant sur le monde intérieur d’une fillette confrontée à la perte et à l’incommunicabilité avec son père.

Electra (Électre, Elektra), Réalisation : Daria Kashcheeva • Année : 2023

Une relecture féministe et viscérale du mythe antique. Une œuvre audacieuse et sensorielle, portée par une esthétique onirique et profondément incarnée.

Red Shoes (Les Chaussures rouges, Rudé boty), Réalisation : Anna Podskalská • Année : 2021

Variation contemporaine et sombre du conte d’Andersen. Une exploration visuelle troublante du désir, de la féminité et des normes sociales.

Weeds (Mauvaises herbes, Plevel), Réalisation : Pola Kazak • Année : 2024

Une femme entretient un jardin minuscule dans un champ envahi par les mauvaises herbes. Ce qui débute comme une simple rencontre devient une lutte désespérée pour préserver un monde disparu.

Humanity (Humanité, Humanity), Réalisation : Tereza Kovandová • Année : 2024

Une comédie noire animée sur notre intolérance quotidienne : ces petits riens qui nous rendent fous chez les autres. Et si, pour une fois, on laissait libre cours à nos fantasmes de vengeance ?

Hurricane (Ouragan, Hurikán), Réalisation : Jan Saska • Année : 2024

Hurikán tombe amoureux de Bára, serveuse dans un stand de bière. Mais lorsqu’elle découvre ses sentiments, il part chercher un nouveau fût. Une mission banale… sauf si elle se déroule dans les rues chaotiques de Žižkov, quartier aussi éternellement en gueule de bois que lui.

Le mercredi 25 juin 2025

de 19h30 à 21h15

payant Public jeunes et adultes.

Cinéma Saint André des Arts 30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

NOUVELLE VAGUE DE L’ANIMATION TCHÈQUE

En collaboration avec le Festival La Rochelle Cinéma



La prestigieuse école de cinéma FAMU à Prague et l’Académie du cinéma Miroslav Ondříček à Písek sont depuis longtemps des foyers d’innovation et de créativité en Europe centrale.

Ce programme exceptionnel présente six courts-métrages d’animation réalisés par des étudiants et jeunes diplômés, incarnant la nouvelle vague de l’animation tchèque : un regard audacieux, personnel et souvent intime sur le monde contemporain – entre réalisme brut, poésie visuelle et engagement sensible.