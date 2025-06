Cinéma Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron 2 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Cinéma Salle de l'Escale 27 rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-08-27

2025-07-02

Pendant les mois de juillet et août, la salle de l’Escale programme une séance de cinéma tous les mercredi.

Salle de l’Escale 27 rue de la Libération

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

English :

During July and August, the Salle de l’Escale organizes a film show every Wednesday.

German :

Während der Monate Juli und August findet im Saal der Escale jeden Mittwoch eine Filmvorführung statt.

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, il cinema Escale proietterà un film ogni mercoledì.

Espanol :

Durante julio y agosto, el cine Escale proyectará una película cada miércoles.

