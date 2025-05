Cinéma – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 26 mai 2025 14:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Campeones VO

Javier Fesser I Comédie, drame I 1H59

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux.

Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes.

Tarifs

Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

Campeones VO

Javier Fesser I Comedy, drama I 1H59

Marco is the prestigious assistant coach of the Spanish basketball team. But his bad temper is a problem. After a series of setbacks for which he is solely responsible, Marco finds himself coaching a team of mentally challenged players.

Their story brings out the worst and the best in human hearts.

Prices

Adults: 6?

? 16 years: 4?

German :

Campeones VO

Javier Fesser I Komödie, Drama I 1H59

Marco hat den prestigeträchtigen Posten des Assistenztrainers der spanischen Basketballmannschaft inne. Doch sein schlechter Charakter bereitet ihm Probleme. Nach einer Reihe von Rückschlägen, für die er allein verantwortlich ist, findet sich Marco als Trainer einer Mannschaft von geistig Behinderten wieder.

Ihre Geschichte wird das Schlimmste und das Beste im Herzen der Menschen offenbaren.

Preise

Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Italiano :

Campeones VO

Javier Fesser I Commedia, dramma I 1H59

Marco è il prestigioso assistente allenatore della squadra di basket spagnola. Ma il suo brutto carattere è un problema. Dopo una serie di contrattempi di cui è l’unico responsabile, Marco si ritrova a dover allenare una squadra di giocatori con handicap mentali.

La loro storia farà emergere il peggio e il meglio dei cuori umani.

Biglietti

Adulti: 6?

16 anni: 4?

Espanol :

Campeones VO

Javier Fesser I Comedia, drama I 1H59

Marco es el prestigioso segundo entrenador de la selección española de baloncesto. Pero su mal carácter es un problema. Tras una serie de contratiempos de los que es el único responsable, Marco se encuentra con que tiene que entrenar a un equipo de jugadores discapacitados mentales.

Su historia sacará a relucir lo peor y lo mejor de los corazones humanos.

Entradas

Adultos: 6?

? 16 años: 4?

