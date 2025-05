Cinéma – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 28 mai 2025 18:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-28 18:00:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Les musiciens

Grégory Magne i Comédie dramatique i 1h42

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

Tarifs

Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

The musicians

Grégory Magne i Comedy drama i 1h42

Astrid Thompson finally succeeds in fulfilling her father?s dream of bringing together four Stradivarius instruments for a unique concert eagerly awaited by music lovers the world over. But Lise, George, Peter and Apolline, the four virtuosos recruited for the occasion, are incapable of playing together. Rehearsal after rehearsal leads to one ego crisis after another. With no solution in sight, Astrid decides to seek out the only person who, in her eyes, can still save the event: Charlie Beaumont, the composer of the score.

Prices

Adults: 6?

? 16 years: 4?

German :

Die Musiker

Grégory Magne i Drama-Komödie i 1h42

Astrid Thompson schafft es endlich, den Traum ihres Vaters zu verwirklichen: Sie bringt vier Stradivaris für ein einzigartiges Konzert zusammen, das von Musikliebhabern auf der ganzen Welt erwartet wird. Doch Lise, George, Peter und Apolline, die vier eigens dafür angeworbenen Virtuosen, sind nicht in der Lage, gemeinsam zu spielen. Während der Proben kommt es immer wieder zu Ego-Krisen. Als Astrid keine Lösung findet, beschließt sie, den Einzigen zu suchen, der ihrer Meinung nach die Veranstaltung noch retten kann: Charlie Beaumont, den Komponisten der Partitur.

Preise

Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Italiano :

I musicisti

Grégory Magne i Commedia drammatica i 1h42

Astrid Thompson riesce finalmente a realizzare il sogno del padre di riunire quattro strumenti Stradivari per un concerto unico nel suo genere, atteso dagli amanti della musica di tutto il mondo. Ma Lise, George, Peter e Apolline, i quattro virtuosi reclutati per l’occasione, sono incapaci di suonare insieme. Le prove sono una crisi di ego dopo l’altra. Non vedendo alcuna soluzione, Astrid decide di andare a cercare l’unica persona che, ai suoi occhi, può ancora salvare l’evento: Charlie Beaumont, il compositore della partitura.

Biglietti

Adulti: 6?

16 anni: 4?

Espanol :

Los músicos

Grégory Magne i Comedia dramática i 1h42

Astrid Thompson consigue por fin hacer realidad el sueño de su padre de reunir cuatro instrumentos Stradivarius en un concierto único que esperan con impaciencia los amantes de la música de todo el mundo. Pero Lise, George, Peter y Apolline, los cuatro virtuosos reclutados para la ocasión, son incapaces de tocar juntos. Los ensayos son una crisis de ego tras otra. Sin solución a la vista, Astrid decide ir a buscar a la única persona que, a sus ojos, aún puede salvar el acontecimiento: Charlie Beaumont, el compositor de la partitura.

Entradas

Adultos: 6?

? 16 años: 4?

