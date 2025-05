Cinéma – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 28 mai 2025 20:30, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Mission Impossible The Final Reckoning

Christopher McQuarrie I Action I 2h49

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025.

Nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise est Ethan Hunt dans Mission: Impossible The Final Reckoning.

Tarifs

Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

Mission Impossible: The Final Reckoning

Christopher McQuarrie I Action I 2h49

This film is presented out of competition at the Cannes Festival 2025.

Our lives are the sum of our choices. Tom Cruise is Ethan Hunt in Mission: Impossible ? The Final Reckoning.

Prices

Adults: 6?

? 16 years: 4?

German :

Mission Impossible: The Final Reckoning (Mission Impossible: Das letzte Gefecht)

Christopher McQuarrie I Action I 2h49

Dieser Film wird bei den Filmfestspielen von Cannes 2025 außer Konkurrenz gezeigt.

Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Tom Cruise ist Ethan Hunt in Mission: Impossible? The Final Reckoning.

Eintrittspreise

Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Italiano :

Mission Impossible: La resa dei conti finale

Christopher McQuarrie I Azione I 2h49

Questo film è presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2025.

La nostra vita è la somma delle nostre scelte. Tom Cruise è Ethan Hunt in Mission: Impossible? The Final Reckoning.

Prezzi

Adulti: 6?

16 anni: 4?

Espanol :

Misión Imposible: El Juicio Final

Christopher McQuarrie I Acción I 2h49

Esta película se presenta fuera de concurso en el Festival de Cannes 2025.

Nuestras vidas son la suma de nuestras elecciones. Tom Cruise es Ethan Hunt en Misión Imposible ? The Final Reckoning.

Precios

Adultos: 6?

? 16 años: 4?

L’événement Cinéma Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65