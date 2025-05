Cinéma – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 11 juin 2025 15:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 15:00:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

Jeunes mères

Les frères Dardenne I Drame | 1h45

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2025.Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant.

Tarifs

Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

Interdit 12 ans

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir65.fr

English :

Young mothers

The Dardenne brothers I Drama | 1h45

Jessica, Perla, Julie, Ariane and Naïma are housed in a maternity home that helps them with their lives as young mothers. Five teenagers with the hope of achieving a better life for themselves and their child.

Prices

Adults: 6?

? 16 years: 4?

Forbidden 12 years

German :

Junge Mütter

Die Brüder Dardenne I Drama | 1:45 Std

Dieser Film läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2025.Jessica, Perla, Julie, Ariane und Naïma sind in einem Mütterheim untergebracht, das ihnen bei ihrem Leben als junge Mütter hilft. Fünf Teenager, die die Hoffnung haben, ein besseres Leben für sich selbst und ihr Kind zu erreichen.

Preise

Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Nicht für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

Giovani madri

I fratelli Dardenne I Dramma | 1h45

Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma sono ospitate in una casa di maternità per aiutarle nella loro vita di giovani madri. Cinque ragazze adolescenti con la speranza di una vita migliore per loro stesse e per il loro bambino.

Biglietti

Adulti: 6?

16 anni: 4?

Non sono ammessi i minori di 12 anni

Espanol :

Madres jóvenes

Los hermanos Dardenne I Drama | 1h45

Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma se alojan en una maternidad para ayudarlas en su vida de jóvenes madres. Cinco adolescentes con la esperanza de una vida mejor para ellas y su hijo.

Entradas

Adultos: 6?

? 16 años: 4?

No se admiten menores de 12 años

