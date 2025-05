Cinéma – au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste, 11 juin 2025 20:30, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Cinéma au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

La venue de l’avenir

Cédric Klapisch I Comédie dramatique I 2h06

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

The coming of the future

Cédric Klapisch I Dramatic comedy I 2h06

In the year 2025, some thirty people from the same family learn that they are to inherit a house that has been abandoned for years. Four of them, Seb, Abdel, Céline and Guy, are given the task of taking stock of the property. These distant « cousins » discover hidden treasures in the old house. They find themselves on the trail of a mysterious Adèle, who left her native Normandy at the age of 20. This Adèle finds herself in Paris in 1895, at a time when the city is in the midst of an industrial and cultural revolution. For the four cousins, this introspective journey into their genealogy will lead them to discover that very special moment at the end of the 19th century, when photography was being invented and Impressionism was being born. This face-to-face encounter between the two eras 2025 and 1895 will challenge their present and their ideals, and tell the story of The coming of the future.

German :

Die Ankunft der Zukunft

Cédric Klapisch I Komödie und Drama I 2h06

Im Jahr 2025 erfahren 30 Mitglieder einer Familie, dass sie ein Haus erben werden, das seit Jahren verlassen ist. Vier von ihnen, Seb, Abdel, Céline und Guy, werden beauftragt, eine Bestandsaufnahme zu machen. Diese entfernten « Cousins » entdecken in dem alten Haus verborgene Schätze. Sie stoßen auf die Spuren einer geheimnisvollen Adèle, die mit 20 Jahren ihre Heimat, die Normandie, verlassen hat. Diese Adèle findet sich 1895 in Paris wieder, zu einer Zeit, in der diese Stadt eine industrielle und kulturelle Revolution erlebt. Für die vier Cousins wird diese introspektive Reise in ihre Genealogie dazu führen, dass sie diesen ganz besonderen Moment am Ende des 19. Jahrhunderts entdecken, in dem die Fotografie erfunden und der Impressionismus geboren wurde. Diese Gegenüberstellung der beiden Zeitalter 2025 und 1895 wird ihre Gegenwart und ihre Ideale in Frage stellen und die Bedeutung von Das Kommen der Zukunft.

Italiano :

L’arrivo del futuro

Cédric Klapisch I Commedia drammatica I 2h06

Nell’anno 2025, una trentina di membri di una stessa famiglia vengono a sapere che erediteranno una casa abbandonata da anni. Quattro di loro, Seb, Abdel, Céline e Guy, hanno il compito di fare il punto della situazione. Questi lontani cugini scoprono tesori nascosti nella vecchia casa. Si ritrovano sulle tracce di una misteriosa Adèle che ha lasciato la natia Normandia all’età di 20 anni. Questa Adèle è finita a Parigi nel 1895, in un periodo in cui la città era in piena rivoluzione industriale e culturale. Per i quattro cugini, questo viaggio introspettivo nella loro genealogia li riporterà a quel periodo molto particolare della fine del XIX secolo, quando veniva inventata la fotografia e nasceva l’Impressionismo. Questo confronto tra le due epoche del 2025 e del 1895 metterà in discussione il loro presente e i loro ideali, e racconterà la storia di L’arrivo del futuro.

Espanol :

La llegada del futuro

Cédric Klapisch I Comedia dramática I 2h06

En el año 2025, una treintena de miembros de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa abandonada desde hace años. Cuatro de ellos, Seb, Abdel, Céline y Guy, se encargan de hacer inventario. Estos primos lejanos descubren tesoros ocultos en la vieja casa. Se encuentran tras la pista de una misteriosa Adèle que abandonó su Normandía natal a los 20 años. Esta Adèle se encuentra en el París de 1895, en plena revolución industrial y cultural. Para los cuatro primos, este viaje introspectivo por su genealogía les llevará a esa época tan especial de finales del siglo XIX, cuando se inventaba la fotografía y nacía el Impresionismo. Este enfrentamiento entre las dos épocas de 2025 y 1895 pondrá en tela de juicio su presente y sus ideales, y contará la historia de La llegada del futuro.

