Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste

Le Château dans le ciel

Hayao Miyazaki I Aventure I 2h04

Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ?

Un savant cocktail de suspense, d’humour et de tendresse.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150

English :

The Castle in the Sky

Hayao Miyazaki I Adventure I 2h04

Who really is Sheeta, the little girl who wears a stone pendant with magical powers that arouses much envy?

A clever cocktail of suspense, humor and tenderness.

German :

Das Schloss im Himmel

Hayao Miyazaki I Abenteuer I 2h04

Wer ist Sheeta wirklich, das kleine Mädchen, das einen Stein mit magischen Kräften als Anhänger trägt, der viele Begehrlichkeiten weckt?

Ein gekonnter Cocktail aus Spannung, Humor und Zärtlichkeit.

Italiano :

Il castello nel cielo

Hayao Miyazaki I Avventura I 2h04

Chi è veramente Sheeta, la bambina che indossa un ciondolo di pietra dai poteri magici che suscita molta invidia?

Un abile cocktail di suspense, umorismo e tenerezza.

Espanol :

El Castillo en el Cielo

Hayao Miyazaki I Aventura I 2h04

¿Quién es realmente Sheeta, la niña que lleva un colgante de piedra con poderes mágicos que despierta muchas envidias?

Un inteligente cóctel de suspense, humor y ternura.

