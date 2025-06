Cinéma – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 18 juin 2025 20:30

Hautes-Pyrénées

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2025-06-18 20:30:00

fin : 2025-06-18

2025-06-18

The Phoenician Scheme VO

Wes Anderson I Action, Comédie I 1h41

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2025.

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d’Europe, survit à une nouvelle tentative d’assassinat (son sixième accident d’avion).

Un bon cru Wes Anderson que cette fable drôle, explosive et profonde.

The Phoenician Scheme VO

Wes Anderson I Action, Comedy I 1h41

This film is presented in Competition at the 2025 Cannes Film Festival.

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, one of Europe’s richest men and an enigmatic industrialist, survives yet another assassination attempt (his sixth plane crash).

A good Wes Anderson vintage, this funny, explosive and profound fable.

The Phoenician Scheme OV

Wes Anderson I Action, Komödie I 1:41 Std

Dieser Film läuft im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2025.

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, ein rätselhafter Industrieller, der zu den reichsten Männern Europas gehört, überlebt einen weiteren Mordversuch (seinen sechsten Flugzeugabsturz).

Ein guter Wes Anderson-Jahrgang ist diese witzige, explosive und tiefgründige Fabel.

Il piano dei fenici VO

Wes Anderson I Azione, Commedia I 1h41

Questo film è presentato in Concorso al Festival di Cannes 2025.

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, enigmatico industriale e uno degli uomini più ricchi d’Europa, sopravvive all’ennesimo attentato (il suo sesto incidente aereo).

Questa favola divertente, esplosiva e profonda è una buona annata di Wes Anderson.

El Plan Fenicio VO

Wes Anderson I Acción, Comedia I 1h41

Esta película se presenta en Competición en el Festival de Cannes 2025.

1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, enigmático industrial y uno de los hombres más ricos de Europa, sobrevive a un nuevo intento de asesinato (su sexto accidente aéreo).

Esta fábula divertida, explosiva y profunda es una buena cosecha de Wes Anderson.

