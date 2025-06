Cinéma – à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste 25 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Cinéma à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp I Aventure, Comédie I 1h48

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

Un beau voyage familial !

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

English :

Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp I Adventure, Comedy I 1h48

The touching, funny story of a lonely Hawaiian girl and a runaway alien who helps her reconnect with her family.

A beautiful family journey!

German :

Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp I Abenteuer, Komödie I 1:48 Std

Die rührende und lustige Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und eines entlaufenen Außerirdischen, der ihr hilft, die Verbindung zu ihrer Familie wieder herzustellen.

Eine schöne Familienreise!

Italiano :

Lilo e Stitch

Dean Fleischer Camp I Avventura, Commedia I 1h48

La storia commovente e divertente di una bambina hawaiana solitaria e di un alieno in fuga che la aiuta a ricongiungersi con la sua famiglia.

Un bellissimo viaggio in famiglia!

Espanol :

Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp I Aventura, Comedia I 1h48

La conmovedora y divertida historia de una solitaria niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a reencontrarse con su familia.

¡Un hermoso viaje familiar!

