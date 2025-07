Cinéma au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Cinéma au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste mercredi 16 juillet 2025.

Cinéma

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

F1 le film

Joseph Kosinski I Action I 2h35

Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur.

Sensations fortes garanties.

Tarifs

Plein tarif 6€ I Tarif réduit 4€

.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

F1 the film

Joseph Kosinski I Action I 2h35

Sonny Hayes was the F1 prodigy of the 90s until his terrible accident. Thirty years later, now an independent driver, he is contacted by Ruben Cervantes, boss of a bankrupt team, who convinces him to return to save the team and prove that he is still the best.

Thrills and spills guaranteed.

Prices

Full price: 6? I Reduced price 4?

German :

F1 der Film

Joseph Kosinski I Action I 2h35

Sonny Hayes war das Formel-1-Wunderkind der 90er Jahre, bis er einen schrecklichen Unfall hatte. Dreißig Jahre später, mittlerweile ein unabhängiger Rennfahrer, wird er von Ruben Cervantes, dem Chef eines bankrotten Rennstalls, kontaktiert. Dieser überzeugt ihn, zurückzukehren, um das Team zu retten und zu beweisen, dass er immer noch der Beste ist.

Nervenkitzel garantiert.

Preise

Voller Preis: 6? I Ermäßigter Tarif: 4?

Italiano :

F1 il film

Joseph Kosinski I Azione I 2h35

Sonny Hayes è stato il prodigio della F1 degli anni ’90 fino al suo terribile incidente. Trent’anni dopo, ormai pilota indipendente, viene contattato da Ruben Cervantes, il boss di un team in bancarotta, che lo convince a tornare per salvare la squadra e dimostrare di essere ancora il migliore.

Emozioni garantite.

Prezzi

Prezzo intero: 6 €? I Prezzo ridotto 4?

Espanol :

F1 la película

Joseph Kosinski I Acción I 2h35

Sonny Hayes fue el prodigio de la F1 de los 90 hasta su terrible accidente. Treinta años después, ya como piloto independiente, es contactado por Ruben Cervantes, el jefe de un equipo en bancarrota, que le convence de volver para salvar la escudería y demostrar que sigue siendo el mejor.

Emoción garantizada.

Precios

Precio completo: 6? I Precio reducido 4?

L’événement Cinéma Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-07-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65