Cinéma au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Buffalo kids

Jordi Gasull, Javier López Barreira I Animation, Famille I 1h23

Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.

Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros.

Présenté lors de l’édition 2024 du festival international du film d’animation d’Annecy,

Tarifs

Plein tarif 6€ I Tarif réduit 4€

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

Buffalo kids

Jordi Gasull, Javier López Barreira I Animation, Family I 1h23

At the beginning of the 20th century, two Irish orphans, Mary and Tom, cross the United States in search of their uncle.

Along the way, they meet as many villains as heroes.

Presented at the 2024 Annecy International Animated Film Festival,

Prices

Full price: 6? I Reduced rate 4?

German :

Buffalo Kids

Jordi Gasull, Javier López Barreira I Animation, Familie I 1h23

Anfang des 20. Jahrhunderts reisen die beiden irischen Waisenkinder Mary und Tom auf der Suche nach ihrem Onkel durch die USA.

Auf ihrem Weg begegnen sie ebenso vielen Schurken wie Helden.

Gezeigt bei der Ausgabe 2024 des Internationalen Animationsfilmfestivals in Annecy,

Preise

Voller Tarif 6? I Ermäßigter Tarif: 4?

Italiano :

Bambini bufalo

Jordi Gasull, Javier López Barreira I Animazione, Famiglia I 1h23

All’inizio del XX secolo, due orfani irlandesi, Mary e Tom, attraversano gli Stati Uniti alla ricerca dello zio.

Lungo la strada, incontrano tanti cattivi quanti eroi.

Presentato al Festival internazionale del film d’animazione di Annecy 2024,

Prezzi

Prezzo intero: 6? I Prezzo ridotto 4?

Espanol :

Niños búfalo

Jordi Gasull, Javier López Barreira I Animación, Familia I 1h23

A principios del siglo XX, dos huérfanos irlandeses, Mary y Tom, cruzan Estados Unidos en busca de su tío.

Por el camino, se encuentran con tantos villanos como héroes.

Presentada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2024,

Precios

Tarifa completa: 6? I Tarifa reducida 4?

