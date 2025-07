Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne

Tony Datis I Aventure, Comédie I 1h25

Auto-proclamé « Roi de Marseille », Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de trois gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d’un trésor.

Une comédie familiale qui sent bon le savon de Marseille, le soleil et la fraternité !

Tarifs

adultes 6€ I enfants (- de 16 ans) 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

Marius And The Guardians Of The Phocaean City

Tony Datis I Adventure, Comedy I 1h25

Self-proclaimed « King of Marseille », Marius is a colorful tour guide who carries his clients around in his panoramic bus. The day his vehicle breaks down, jeopardizing his business, he meets three local kids who claim to be on the trail of a treasure.

A family comedy that smells of Marseille soap, sunshine and brotherhood!

Prices

adults: 6? I children (under 16): 4?

German :

Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne (Marius und die Wächter der Stadt Phokéenne)

Tony Datis I Abenteuer, Komödie I 1h25

Der selbsternannte « König von Marseille » Marius ist ein farbenfroher Fremdenführer, der seine Kunden in seinem Panoramabus durch die Stadt kutschiert. An dem Tag, an dem sein Fahrzeug eine Panne hat und sein kleines Geschäft gefährdet, lernt er drei Kinder aus dem Viertel kennen, die behaupten, einem Schatz auf der Spur zu sein.

Eine Familienkomödie, die nach Marseiller Seife, Sonne und Brüderlichkeit riecht!

Preise

erwachsene: 6? I Kinder (-16 Jahre): 4?

Italiano :

Marius e i guardiani della città focese

Tony Datis I Avventura, Commedia I 1h25

Autoproclamatosi « Re di Marsiglia », Marius è una colorata guida turistica che porta in giro i suoi clienti con il suo autobus panoramico. Il giorno in cui il suo veicolo si rompe, mettendo a rischio la sua piccola attività, incontra tre ragazzi del posto che sostengono di essere sulle tracce di un tesoro.

Una commedia familiare che profuma di sapone di Marsiglia, di sole e di fratellanza!

Biglietti

adulti: 6? I bambini (sotto i 16 anni): 4?

Espanol :

Marius y los guardianes de la ciudad de Focea

Tony Datis I Aventura, Comedia I 1h25

Autoproclamado « Rey de Marsella », Marius es un pintoresco guía turístico que transporta a sus clientes en su autobús panorámico. El día en que su vehículo se avería, poniendo en peligro su pequeño negocio, conoce a tres chavales del barrio que dicen ir tras la pista de un tesoro.

Una comedia familiar que huele a jabón de Marsella, a sol y a fraternidad

Entradas

adultos: 6? I niños (menores de 16 años): 4?

