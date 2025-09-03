Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste mercredi 3 septembre 2025.

Cinéma

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 20:30:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

VALEUR SENTIMENTALE VO

Joachim Trier / Comédie / Dramatique

Nora est une actrice de théâtre confirmée. Son père, réalisateur de renom et absent depuis des années revient pour lui demander de jouer dans son prochain film.

Un drame familial subtil et puissant.

Tarifs Adulte 6€

– de 16 ans: 4€

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

SENTIMENTAL VALUE VO

Joachim Trier / Comedy / Drama

Nora is an established theater actress. Her father, a renowned director who has been absent for years, returns to ask her to star in his next film.

A subtle and powerful family drama.

Price Adults: 6?

? 16 years: 4?

German :

VALEUR SENTIMENTALE VO

Joachim Trier / Komödie / Drama

Nora ist eine etablierte Theaterschauspielerin. Ihr Vater, ein berühmter Regisseur, der seit Jahren abwesend ist, kehrt zurück und bittet sie, in seinem nächsten Film mitzuspielen.

Ein subtiles und kraftvolles Familiendrama.

Preisliste: Erwachsene: 6?

? 16 Jahre: 4?

Italiano :

VALORE SENTIMENTALE VO

Joachim Trier / Commedia / Dramma

Nora è un’affermata attrice di teatro. Suo padre, un famoso regista assente da anni, torna per chiederle di recitare nel suo prossimo film.

Un dramma familiare sottile e potente.

Biglietti Adulti: 6?

16 anni: 4?

Espanol :

VALOR SENTIMENTAL VO

Joachim Trier / Comedia / Drama

Nora es una actriz de teatro consolidada. Su padre, un reputado director ausente durante años, regresa para pedirle que protagonice su próxima película.

Un drama familiar sutil y poderoso.

Entradas Adultos: 6?

? 16 años: 4?

L’événement Cinéma Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65