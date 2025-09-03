Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Cinéma
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-03 18:00:00
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Y A PAS DE RÉSEAU
Edouard Pluvieux / Comédie / 1h20
Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gîte isolé au milieu d’une forêt.
Une comédie rythmée
Tarifs adultes 6€
– de 16 ans 4€
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr
English :
Y A PAS DE RÉSEAU
Edouard Pluvieux / Comedy / 1h20
Jonas and Gabi, aged 9 and 11, spend the weekend with their parents in an isolated gîte in the middle of a forest.
A fast-paced comedy
Adult price: 6?
– 16 and over 4?
German :
ES GIBT KEIN NETZ
Edouard Pluvieux / Komödie / 1h20
Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einem abgelegenen Ferienhaus inmitten eines Waldes.
Eine rhythmische Komödie
Eintrittspreise für Erwachsene: 6?
– 16 Jahre: 4?
Italiano :
Y A PAS DE RÉSEAU
Edouard Pluvieux / Commedia / 1h20
Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in una casa isolata in mezzo alla foresta.
Una commedia dal ritmo incalzante
Adulti: 6?
– minori di 16 anni 4?
Espanol :
Y A PAS DE RÉSEAU
Edouard Pluvieux / Comedia / 1h20
Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una casa rural aislada en medio de un bosque.
Una comedia trepidante
Adultos: 6?
– menores de 16 años: 4?
L’événement Cinéma Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65