Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Y A PAS DE RÉSEAU

Edouard Pluvieux / Comédie / 1h20

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gîte isolé au milieu d’une forêt.

Une comédie rythmée

Tarifs adultes 6€

– de 16 ans 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

Y A PAS DE RÉSEAU

Edouard Pluvieux / Comedy / 1h20

Jonas and Gabi, aged 9 and 11, spend the weekend with their parents in an isolated gîte in the middle of a forest.

A fast-paced comedy

Adult price: 6?

– 16 and over 4?

German :

ES GIBT KEIN NETZ

Edouard Pluvieux / Komödie / 1h20

Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einem abgelegenen Ferienhaus inmitten eines Waldes.

Eine rhythmische Komödie

Eintrittspreise für Erwachsene: 6?

– 16 Jahre: 4?

Italiano :

Y A PAS DE RÉSEAU

Edouard Pluvieux / Commedia / 1h20

Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in una casa isolata in mezzo alla foresta.

Una commedia dal ritmo incalzante

Adulti: 6?

– minori di 16 anni 4?

Espanol :

Y A PAS DE RÉSEAU

Edouard Pluvieux / Comedia / 1h20

Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una casa rural aislada en medio de un bosque.

Una comedia trepidante

Adultos: 6?

– menores de 16 años: 4?

