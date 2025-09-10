Cinéma au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

2025-09-10 20:30:00

2025-09-10

2025-09-10

ALPHA

Julia Ducournau // Drame // 2h08

Interdit au de 12 ans

Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s’écroule le jour où elle rentre de l’école avec un tatouage sur le bras.

Un film intense et féroce.

Tarif adulte 6€

– de 16 4€

Tarif adulte 6€
– de 16 4€

English :

ALPHA

Julia Ducournau // Drama // 2h08

Forbidden for children under 12

Alpha, 13, is a restless teenager who lives alone with her mother. Their world collapses the day she comes home from school with a tattoo on her arm.

An intense and ferocious film.

Adult price: 6?

– from 16 4?

German :

ALPHA

Julia Ducournau // Drama // 2:08 Std

Verboten für -12 J

Die 13-jährige Alpha ist ein unruhiger Teenager, der allein mit seiner Mutter lebt. Ihre Welt bricht an dem Tag zusammen, als sie mit einer Tätowierung auf dem Arm von der Schule nach Hause kommt.

Ein intensiver und heftiger Film.

Preis für Erwachsene: 6?

– ab 16: 4?

Italiano :

ALPHA

Julia Ducournau // Dramma // 2h08

Vietato ai minori di 12 anni

Alpha, 13 anni, è un’adolescente inquieta che vive da sola con la madre. Il loro mondo crolla il giorno in cui lei torna a casa da scuola con un tatuaggio sul braccio.

Un film intenso e feroce.

Prezzo per gli adulti: 6?

– 16 anni e meno: 4 euro

Espanol :

ALFA

Julia Ducournau // Drama // 2h08

Prohibida para menores de 12 años

Alpha, de 13 años, es una adolescente inquieta que vive sola con su madre. Su mundo se derrumba el día que vuelve del colegio con un tatuaje en el brazo.

Una película intensa y feroz.

Precio para adultos: 6?

– 16 y menores: 4

