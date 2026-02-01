CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Aucun autre choix VO De Park Chan-Wook

Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n’a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents…

Interdit 12 ans

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

English :

No Other Choice VO By Park Chan-Wook

You Man-su is a happy man who loves his wife, children, dogs and home. When he is laid off, his life is turned upside down. He can’t bear the thought of losing his social status and the life that goes with it. To regain his lost happiness, he has no choice but to eliminate all his competitors?

Forbidden 12 years

