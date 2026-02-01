CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Les enfants de la résistance De Christophe Barratier

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

TARIF

adultes 6€ / de 16ans 4€

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

English :

Children of the Resistance By Christophe Barratier

During the German occupation of World War II, François, Eusèbe and Lisa, three courageous children, embark on a secret adventure: resisting the Nazis in the heart of France. Through sabotage, hidden messages and perilous escapes, they carry out clandestine actions right under the enemy?s nose. Daring and friendship are their only weapons in the fight against injustice.

RATES

adults 6? / under 16 4?

