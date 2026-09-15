CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Votre programme cinéma du mercredi !

Mercredi 16/09 – 18H – Les héros du Louvre |

Élie Chouraqui | Drame, Historique | 1h45

Synopsis :

Paris 1939. Amoureux des arts, Babi Maklouf Benhamou exerce le plus beau métier du monde : il est gardien de nuit au musée du Louvre. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Jacques Jaujard, le conservateur du musée, organise le sauvetage secret des œuvres d’art afin qu’elles ne tombent pas aux mains des nazis. Il confie alors à Babi l’un des camions chargés de transporter les chefs-d’œuvre hors de Paris. Babi accepte, à une condition : que toute sa famille l’accompagne… C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, qui va lier à jamais le destin des trésors du Louvre à celui de la famille de Babi Maklouf…

Résumé court :

Un hommage à des combattants de l’ombre.

Mercredi 16/09 – 20H30 – Les veilleurs de Tourbières |

Pascale Fossat | Documentaire | 1h14

Synopsis :

Ce film est consacré à l’évolution des zones humides sur le plateau de Lannemezan, en lien avec son histoire, alliant le patrimoine naturel et culturel. En suivant Jean-Michel PARDE et l’équipe de l’AREMIP, sur le terrain, au gré des saisons, on appréhende ces milieux de landes et de zones humides qui ont régressé au fil des ans sur le plateau. Ce sont sont des terres pauvres, délaissées, que l’on retrouve dans les noms de lieux gascons, que l’on dit peuplées de sorcières et d’êtres marginaux et dont l’histoire, d’après les spécialistes, remonte à la nuit des temps.

Ciné-débat proposé par l’AREMIP, suivi d’un échange avec les protagonistes du film pour approfondir le sujet et échanger autour de la préservation de ces milieux uniques.

/ Gratuit /

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Your Wednesday movie lineup!

Wednesday, September 16 – 6:00 p.m. – The Heroes of the Louvre |

Élie Chouraqui | Drama, Historical | 1 hour 45 minutes

Synopsis:

Paris, 1939. An art lover, Babi Maklouf Benhamou has the best job in the world: he is a night watchman at the Louvre Museum. But as World War II breaks out and the German invasion looms, Jacques Jaujard, the museum’s curator, organizes a secret operation to rescue the works of art so they do not fall into the hands of the Nazis. He entrusts Babi with one of the trucks tasked with transporting the masterpieces out of Paris. Babi agrees, on one condition: that his entire family accompany him… This marks the beginning of an epic and dangerous family adventure across occupied France, one that will forever link the fate of the Louvre’s treasures to that of Babi Maklouf’s family?

Short Summary:

A tribute to the unsung heroes.

Wednesday, September 16 – 8:30 p.m. – The Guardians of Tourbières |

Pascale Fossat | Documentary | 1 hr 14 min

Synopsis:

This film explores the evolution of the wetlands on the Lannemezan Plateau, in connection with its history, blending natural and cultural heritage. By following Jean-Michel PARDE and the AREMIP team in the field throughout the seasons, we gain insight into these heathlands and wetlands, which have been receding over the years on the plateau. These are poor, neglected lands, reflected in Gascon place names said to be populatedby witches and other outcasts, and whose history, according to experts, dates back to the dawn of time.

A film screening and discussion organized by AREMIP, followed by a Q&A with the film’s protagonists to explore the topic in greater depth and discuss the preservation of these unique environments.

/ Free /

L’événement CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65