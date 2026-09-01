CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Votre programme cinéma du lundi !

Lundi 28/09 – 10H – Entre ciel et terre |

Adrián Jaffé, Ruslan Synkevich, Su-a Cho | animation, famille | 33min

Programme :

– Premier envol d’Adrián Jaffé : Trois oisillons, un grand défi : leur premier vol ! Mais que viennent faire ces grenouilles qui se mêlent à l’aventure et transforment le ciel en un tourbillon d’improvisation ? Cette courte histoire nous rappelle avec humour que personne ne réussit du premier coup, mais que le plaisir réside toujours dans la découverte.

– La Chouette qui voulait dormir de Ruslan Synkevich : Le jour se lève et il est temps pour la petite chouette de sombrer dans un sommeil mérité. Mais c’est aussi l’instant où la forêt et tous ses habitants se réveillent pour commencer leur journée. Comment arriver à cohabiter en suivant le rythme de chacun.

– Soupe d’étoiles de Cho Su-a, Nam Seung-min, Cheon Ye-rim et Ju Seo-eun : Seule l’imagination fertile d’un enfant pouvait créer un lien entre une soupe fumante et l’univers des planètes…

– Jour de pluie de Park Saeyeon : Sous la pluie, un autre monde se met en action avec ses propres codes, ses propres couleurs et ses propres sons.

– Le Petit monde de Tatarang de Kim Manri : Tatarang est un petit chien qui flâne naïvement au gré du vent. Au fil des rencontres, il tisse des liens avec d’autres animaux, découvre leur mode de vie et les merveilles de la nature.

– Sauveurs d’étoiles de Maria Rumyantseva : Quand les étoiles tombent du ciel, une petite souris s’inquiète. Elle décide alors de les sauver et de les renvoyer illuminer le ciel. La rencontre avec un gros Ours lui apprend comment sécher les étoiles au-dessus d’un feu de camp pour les faire briller à nouveau et les faire s’envoler pour redonner de l’éclat au ciel étoilé.

– Des ailes pour un ami de Mikhail Aldashin : La rencontre d’une souris avec une chauve-souris leur fait prendre conscience que la vision que l’on a du monde dépend de son point de vue. La petite souris est alors prête à tout pour prendre de la hauteur et découvrir de nouvelles perspectives.

Résumé court :

Un délicieux et poétique recueil de courts métrages animés propre à stimuler l’imagination des plus petits.

Lundi 28/09 – 14H – Amélie et la métaphysique |

Mailys Vallade, Liane-Cho Han | Animation | 1h18

Synopsis :

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie.

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb.

résumé court :

Un récit initiatique de toute beauté.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Your Monday movie lineup!

Monday, September 28 – 10:00 a.m. – Between Heaven and Earth |

Adrién Jaffé, Ruslan Synkevich, Su-a Cho | animation, family | 33 min

Program:

– Adrién Jaffé’s debut: Three baby birds face a big challenge—their first flight! But what are those frogs doing, meddling in the adventure and turning the sky into a whirlwind of improvisation? This short story humorously reminds us that no one gets it right on the first try, but that the joy always lies in the discovery.

– *The Owl Who Wanted to Sleep* by Ruslan Synkevich: Day breaks, and it’s time for the little owl to drift off into a well-deserved sleep. But this is also the moment when the forest and all its inhabitants wake up to start their day. How can they learn to live together while respecting each other’s rhythms?

– *Star Soup* by Cho Su-a, Nam Seung-min, Cheon Ye-rim, and Ju Seo-eun: Only a child’s vivid imagination could create a connection between a steaming bowl of soup and the universe of planets…

– Rainy Day by Park Saeyeon: In the rain, another world comes to life with its own rules, colors, and sounds.

– *Tatarang’s Little World* by Kim Manri: Tatarang is a little dog who wanders aimlessly, carried by the wind. As he meets new friends, he forms bonds with other animals, discovers their way of life, and marvels at the wonders of nature.

– *Star Savers* by Maria Rumyantseva: When stars fall from the sky, a little mouse grows worried. She decides to save them and send them back to light up the sky. An encounter with a big bear teaches her how to dry the stars over a campfire to make them shine again and send them flying back to restore the brilliance of the starry sky.

– Wings for a Friend by Mikhail Aldashin: A mouse’s encounter with a bat makes them realize that one’s view of the world depends on one’s perspective. The little mouse is then ready to do anything to soar high and discover new perspectives.

Brief Summary:

A delightful and poetic collection of animated short films designed to spark the imagination of young children.

Monday, September 28 – 2:00 p.m. – Amélie and Metaphysics |

Mailys Vallade, Liane-Cho Han | Animation | 1h18

Synopsis:

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishio-san, the world is full of adventures and discoveries. But on her third birthday, an event changes the course of her life. For at that age, everything is at stake for Amélie: both happiness and tragedy.

*Amélie and the Metaphysics of Pipes* is adapted from the novel by Amélie Nothomb.

Short summary:

A beautiful coming-of-age story.

L’événement CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65