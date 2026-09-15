CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Votre programme cinéma du mercredi !

Mercredi 30/09 – 18H – Adieu monde cruel |

Félix de Givry | Drame | 1h33

Programme :

Otto Vidal, 14 ans, a disparu après avoir adressé une lettre d’adieu aux élèves de sa classe. Alors que tout le monde le croit mort, Léna, une fille de son lycée, le reconnaît une nuit en train d’errer dans les rues de la ville.

Résumé court :

Un premier film sensible sur la fin de l’enfance.

Mercredi 30/09 – 20H30 – Histoires de la nuit |

Léa Mysius | Drame, Thriller | 1h54

Synopsis :

Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés…

résumé court :

Adapté du roman de Laurent Mauvignier, Histoires de la Nuit.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Your Wednesday movie lineup!

Wednesday, September 30 – 6:00 p.m. – Farewell, Cruel World |

Félix de Givry | Drama | 1h33

Synopsis:

Otto Vidal, 14, disappeared after sending a farewell letter to his classmates. While everyone believes him to be dead, Léna, a girl from his high school, spots him one night wandering the city streets.

Short synopsis:

A sensitive debut film about the end of childhood.

Wednesday, September 30 – 8:30 p.m. – Night Stories |

L%E9a Mysius | Drama, Thriller | 1h54

Synopsis:

Nora, Thomas, and their daughter Ida live on an isolated farm with only one neighbor, Cristina, an Italian painter. While everyone is preparing a surprise birthday party for Nora, three men lurk around the house and crash the party, bringing long-hidden secrets to light?

Short summary:

Adapted from Laurent Mauvignier’s novel, *Histoires de la Nuit*.

L’événement CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65