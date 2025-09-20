CINÉMA SAINT-PAUL : SÉANCES SPÉCIALES AUTOUR DE L’ARCHITECTURE Cinéma saint-paul Rezé

CINÉMA SAINT-PAUL : SÉANCES SPÉCIALES AUTOUR DE L’ARCHITECTURE Samedi 20 septembre, 15h00, 17h00, 19h30 Cinéma saint-paul Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

(Re)découvrez deux chefs d’œuvre dans une salle de cinéma Art Déco !

– À 15h : Mon Oncle, de Jacques Tati

Une comédie poétique sur le choc entre tradtion et modernité.

– À 19h30 : The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson

Des aventures rocambolesques dans une Europe fictive et stylisée !

Et aussi :

– À 17h : atelier-découverte des jouets optiques, pour enfants dès 5 ans avec leurs parents

– De 17h à 19h : visite de la cabine de projection

Cinéma saint-paul 38 rue Julien Douillard Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Camille Martin, Ville de Rezé