Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Cinéma Samedi 28 juin 2025 à partir de 21h.

Dimanche 29 juin 2025 à partir de 18h.

Samedi 5 juillet 2025 à partir de 21h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Partir un Jour

13 mai 2025 |

De Amélie Bonnin

Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Tout public

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025 et en fait l’ouverture.



Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Relais Culturel Avenue Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

Partir un Jour

may 13, 2025

By Amélie Bonnin

With Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

German :

Einen Tag weggehen

13. Mai 2025 ||

Von Amélie Bonnin

Mit Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Italiano :

Congedo per un giorno

13 maggio 2025

Di Amélie Bonnin

Con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

Espanol :

Baja por un día

13 de mayo de 2025

Por Amélie Bonnin

Con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin

